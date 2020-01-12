أزياء عملية للمحجبات من وحي الفاشينيستا ميلانيا الترك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - تعتمد الفاشينيستا ميلانيا الترك على الأزياء العملية والسريعة التي تناسب أسلوبها لأزياء الشارع التي لطالما تُلهم بها الكثير من الفتيات، بالإضافة إلى اللمسة المحتشمة للصبايا المحجبات.

واليوم اخترنا لكِ مجموعة أزياء عملية وسريعة للمحجبات من وحي الفاشينيستا ميلانيا الترك، لتساعدكِ بأفكار لستايلك.

كنزات الصوف مع الأكمام الواسعة

كنزات الصوف مع الأكمام الواسعة





من الموديلات التي ننصحك أن تكون بخزانة ملابسكِ، هي كنزات الصوف مع الأكمام، والتي تناسبكِ في كل الأوقات، وبالوقت نفسه تخفي عيوب الجسم، كهذا الموديل الذي اعتمدته ميلانيا الترك، مع البنطلون القماشي باللون الأسود، والجزمة الأرضية، لاطلالة مناسبة لأجواء النهار.

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اطلالة محايدة بالأسود الفخ

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اطلالة محايدة بالأسود الفخم





من الدرجات التي تناسب اللوك المحايد هو الأسود، يمكنكِ تنسيقه لاطلالة عملية من وحي ميلانيا الترك، باختيار البنطلون والتوب الأسود، مع حزام باكسسوارات ذهبي، وأكملت اللوك بالبوت الجلد عالي الساق، ولكنها اختارت الحجاب بدرجة النود ليكسر من حيادية اللون، ويضيف لمسة من البهجة لاطلالتها.

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طريقة تنسيق الجاكيت الفرو بأسلوب عملي

طريقة تنسيق الجاكيت الفرو بأسلوب عملي



من الموديلات التي أعجبتنا من اختيار ميلانيا الترك، هو اعتمادها على الجاكيت الفرو الفخم، مع بنطلون جلد واسع وعملي، نسقتهما مع بوت كعب قصير من جلد التمساح، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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اطلالات عملية بألوان جريئة

اطلالات عملية بألوان جريئة





من الاطلالات التي أعجبتنا أيضًا هو اختيار المعطف الطويل باللون الأحمر الجريء، وتنسيقه مع فستان تارتان بخامة التويد الشتوية، لاطلالة أنثوية ناعمة، ومريحة بالوقت نفسه مع الموديل المنفوش للفستان. وقد اختارت الكعب الطويل السميك لتشعر بالراحة أكثر بمناسباتها المختلفة، وليبرز طولها وقامتها الممشوقة.



والآن أخبرينا أي الاطلالات العملية التي أعجبتكِ من ميلانيا الترك؟

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