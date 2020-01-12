مكياج للفتاة الشابة من أريانا غراندي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - تعتبر إطلالات أريانا غراندي مصدر وحي للكثيرات من الشابات بعمرها، ليس فقط من ناحية اختيارها للملابس والإكسسوارات، إنما أيضاً لأسلوب مكياجها الذي تختاره بما يتناسب مع سنّها الشابة.



للفتاة العشرينية، استوحي مكياجك اليومي من النجمة الشابة أريانا غراندي وتمتّعي بإطلالة ناعمة وجذابة في الوقت نفسه.

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لا لكريم الأساس

BB Cream



لأن بشرتها شابة ولا تعاني من أي مشكلات كحب الشباب والمسام الواسعة وغيرها.. تكتفي أريانا باستخدام كريم ترطيب ملوّن مثل تركيبة BB Cream التي تحتوي على درجة حماية كافية تقيها أضرار العوامل البيئية وأشعة الشمس وتزيد بشرتها نعومة وتمنحها لوناً متجانساً.



هايلايتر بتركيبة ناعمة

هايلايتر بتركيبة ناعمة



رغم تخلّيها عن كريم الأساس، تحرص أريانا على منح بشرتها مظهراً متوهّجاً ومشرقاً من خلال استخدام القليل من الهايلايتر الذي تختاره بتركيبة البودرة الناعمة.



خافي الهالات السوداء

خافي الهالات السوداء



تعاني أريانا، بحكم طبيعة عملها وسهراتها الكثيرة، من ظهور الهالات السوداء في محيط عينيها، وهو ما يدفعها إلى اختيار خافي عيوب إنما بتركيبة خفيفة وناعمة لا تحدث طبقة سميكة ولا تؤثر سلبا في بشرتها.

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عيون القطة

الماسكرا



هي الأنسب لعيني أريانا، نراها تعتمد هذا الأسلوب في إطلالاتها المختلفة حتى أُطلق عليها لقب ملكة عيون القطّة. ترسم خطاً من الأيلاينر العريض المجنّح لتحصل على مكياج يزيد من جاذبية عينيها. وتكتفي معه بلمسة الماسكرا المطوّلة للرموش.



ظلال بألوان ترابية

ظلال بألوان ترابية



لا تغيّب أريانا الظلال عن مكياج عيونها ولكنها تميل إلى اختيار الألوان الترابية الناعمة كي لا تجعل ملامحها تبدو قاسية أو غير مناسبة لسنّها.



شفاه مكتنزة

شفاه مكتنزة



رغم ملامحها الناعمة، تبرز شفتا أريانا المكتنزتين بشكل لافت، وهي بهدف جعلهما تبدوان جذابتين دون المبالغة بإظهارهما، تختار أحمر شفاه بدرجات زاهية كالنيود أو البيج أو الزهري...

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