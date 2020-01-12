أجمل ظلال العيون الجليتر من أفضل الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - يعد مكياج العيون الجليتر من أبرز صيحات المكياج الرائجة في الوقت الحالي، وهو يلاقي رواجاً كبيراً بين النساء كونه يمنح المرأة مظهراً متوهجاً مفعماً بالأنوثة. لكن من المحتمل أن تخفق المرأة في اختيار ظلال العيون الجليتر المناسبة، مما يفقد مكياجها رونقه وجماله. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من ظلال العيون الجليتر من أفضل الماركات العالمية، والتي تخولك الحصول على مكياج عيون جليتر فائق الروعة والجمال.



Hourglass Scattered Light Glitter Eye Shadow in Cranberry

ظلال عيون جليتر من HourGlass

لقد صُمم ظل العين الجليتر هذا ليمنح العين بريقاً مغروساً باللآلئ العاكسة للضوء لإنشاء مظهر عيون شديد الجمال والتألق، والحصول على لمسة نهائية متألقة. وهو يتوافر بألوان جذابة متعددة، كما أنه يتميز بتركيبته الخفيفة التي توفر لك تطبيقاً سلساً ومريحاً، ومكياج عيون ثابت لوقت طويل.

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Tom Ford Beauty Shadow Extrême in TFX16

ظلال عيون جليتر من توم فورد

إذا كنت من محبات الإطلالات الجريئة، فإن ظل العين هذا من توم فورد سيرضي طموحك، فهو يوفر لك مكياج عيون معدني لامع في غاية الجمال، وبالإمكان تطبيقه بسهولة نظراً الى تركيبته التي تنزلق بسهولة على البشرة وتبقى ثابتة طويلاً. وهو يتوافر بألوان رائعة، بما فيها الياقوتي المتلألئ والفضي والأصفر الليموني.



Chanel Ombre Premiere Eyeshadow in Patine Bronze

ظلال عيون جليتر من شانيل

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إنه أحد ظلال العيون الجليتر المخملية، فهو يمنح جفونك بريقاً رائعاً من دون أن يسيل أو يفسد مكياجك، فما أن تضعيه على جفونك حتى يثبت طويلاً ليبقى مكياج عيونك متألقاً لساعات طويلة. وهو يحتوي على بلورات لامعة متناهية الصغر تمنحك نظرات جريئة وجذابة.

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NARS Single Eyeshadow in Tropic

ظلال عيون جليتر من نارس

إن ظلال العيون هذه من نارس حيوية ونابضة بالحياة، وتتميز بتركيبتها الناعمة التي لا تسبب أي إزعاج أو أذى للبشرة الرقيقة والحساسة المحيطة بالعين. توفر لك هذه الظلال فرصة تطبيق مكياج عيون جليتر بسهولة وإتقان، بعيداً عن التعقيد والفوضى.



Revlon PhotoReady Eye Art

ظلال عيون جليتر من Revlon

عند استخدام ظلال العيون الجليتر، تلجأ غالبية النساء الى تطبيق ظل كريمي في البداية لضمان ثبات ظل العين الجليتر. إلا أن ظلال العيون الجليتر هذه من Revlon هي بمفعول ثنائي، بحيث تثبت على الجفون طويلاً وتؤمن لك مكياج عيون جليتر رائع وجذاب.

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