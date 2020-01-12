تقنية الـ 60 ثانية لتنظيف الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - لبشرة ناعمة ومشرقة ومتوهجة، ننصح بتقنية غسل الوجه على قاعدة الستين ثانية. هذه الطريقة الجديدة أطلقتها خبيرة التجميل Nayamka Roberts Smith التي نصحت متابعاتها عبر تويتر بغسل وجوههنّ لمدة 60 ثانية على التوالي، للسماح لمكوّنات المنظف باختراق الجلد.

فوائد غسل الوجه بستين ثانية

مدونات الموضة ينصحن بالتقنية الجديدة

يقول روبرتس سميث لموقع "كوزموبوليتن": "إنّ المكياج والأوساخ والزيوت يصعب إزالتها من الجلد. لذلك، علينا الانتباه لمدى فاعلية المنظّف لإزالة وحل المنتجات والأوساخ." وأضاف سميث: إنّ استغراق 60 ثانية أيضًا يجعلكِ تولين اهتمامًا لبشرتكِ كتنظيف أطراف الوجه، والأنف، وتحت ذقنكِ، وحول شعركِ.

من ناحية اخرى، جربت مدوّنات الموضة تقنية الـ 60 ثانية، وهذه كانت تعليقاتهن:

• لمدة أسبوعين، جربت تقنية الـ 60 ثانية كل ليلة، ولاحظت أنّ وجهي بدا أكثر هدوءًا وأقلّ أحمرارًا، وأكثر إشراقًا. ولو لم ألمس تحوّلًا جذريًّا لبشرتي.

• مدوّنة أخرى أفادت: "لقد كنت أقوم بذلك منذ شهر تقريبًا، ولاحظت ما يلي: ملمسًا ناعمًا للبشرة، وانخفاضًا كبيرًا في البثور، والمزيد من التوهّج.

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طريقة تنظيف الوجه

ننصح دائمًا باستخدام منظف يعتمد على الزيت لإزالة المكياج والأوساخ، ثم استخدام منظف لطيف لشطف كل بقايا الأوساخ بعيدًا. هذه العملية تستغرق حوالى الدقيقتين أو أكثر. بتقنية الستين ثانية، ننصحكِ بالتالي:

_ دلّكي وجهكِ بأطراف أصابعكِ بزيت مطهّر لمدة 30 ثانية.

_ دلّكي وجهكِ بالمرطب لمدة 30 ثانية

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ماذا يقول الأطباء عن تنظيف الوجه بـ 60 دقيقة؟

لبشرة أكثر نعومة

تقول اختصاصية الأمراض الجلدية منى غوهارا، والتي تحمل دكتوراه في الطب، إنّ تقنية الـ 60 دقيقة قد تمنحكِ بشرة أكثر نعومة، طالما أنكِ تستخدمين المطهّر المناسب، وأيضًا أكثر من توهج، لأنها سوف تحفّز الدورة الدموية. ولكن من حيث القاعدة، هذه التقنية لا تقضي نهائيًّا على حب الشباب. فهي بطبيعة الحال لا يمكنها غسل الهرمونات الخاصة بكِ، أو الحمض النووي الخاص بكِ.

طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة غوهارا تقول في هذه السياق: إن كنتِ تستيقظين عادة، على سبيل المثال، مع بقايا الماسكرا تحت عينيكِ ، فهذا علامة على أنكِ لا تزيلين مكياجكِ جيدًا بشكل كافٍ. فإنّ القاعدة التي مدتها 60 ثانية، يمكن أن تفيد بشرتكِ بالفعل بتنظيف ذي منفعة جيدة. وتحذّر الطبيبة من مخلّفات المكياج التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، والتهيّج ، وحتى تشقّق البشرة مع الوقت، حيث يمكن أن تعطّل حاجز جلدكِ بمرور الوقت. لذلك 60 ثانية كلّ يوم تحدث فرقًا واضحًا.

بعد ما سمعناه من نصائح حول هذه التقنية، هل ستعتمدينها؟