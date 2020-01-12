بذور الكتان للشعر والبشرة.. فوائد لا تُحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - لـ بذور الكتان لمسة سحرية على الشعر والبشرة، إذ يكفي تناول ملعتين من بذور الكتان بشكل يومي، فهذه النبتة تُعتبر إحدى أفضل العلاجات لـ العناية بالشعر و العناية بالبشرة وتجعلهما بصحة جيدة ومظهر جميل.

الايجابي في هذا العلاج، فضلاً عن فوائده الجمّة للشعر والبشرة، سهولة استخدامه إذ لا يتطلب خلطه بأي منتج آخر ولا صنع أي وصفة جمالية منه يكفي تناوله وشرب الماء من بعده مباشرة تماماً كما تتناولين قرص الدواء.

Caption

وتحتوي بذرة الكتان على البروتينات والأحماض الدهنية وحمض الفوليك وأوميجا 3، بالإضافة لاحتوائها على أكثر من 7 أنواع من الفيتامينات التي تجعل منها ذات فائدة جمالية عظيمة.

تعرّفي في ما يلي على فوائد بذور الكتان لمعالجة مشاكل الشعر والبشرة.

إقرإي أيضاً: 3 خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة



فوائد بذرّة الكِتّان للشعر:

العناية بالشعر



نمو الشّعر:

تحتوي بذرّة الكِتّان على فيتامين E المهم جداً لنمو الشعر كما تعمل هذه البذور على المساعدة في تحقيق توازن درجة الحموضة وافراز الزيوت في فروة الرأس، وتهدئة الغدد الدهنيّة وبالتالي يتم إنتاج كميّة مناسبة من الزيت لنمو الشّعر بشكلٍ صحيٍّ.



تقليل الشيب:

تساعد بذور الكتان في تحسين الشعيرات الدموية في فروة الرأس وتعزيز تدفق الدم خلالها، وتقلل أيضًا من ظهور الشيب أو الشعر الأبيض.



تغذية الشعر:

تحتوي بذور الكتان على أحماض الأوميغا 3 الضروريّة لصحة الشعر فهي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وحمايتها من التلف مما يقوّي الشعر ويجعله صحياً أكثر.



إقرإي أيضاً: خلطات الألوفيرا لمشاكل تساقط الشعر



ترطيب الشعر:

تحافظ بذرة الكتّان على رطوبة الشّعر مما يمنح الشعر النعومة، ويسيّطر على المشاكل التي قد يتعرّض لها مثل: الجفاف والتقصّف والتّجعد.



القضاء على مشاكل في فروة الرأس:

مثل: قشرة الرأس، وتساقط الشّعر الحادّ، وذلك بسبب دورها في تهدئة فروة الرأس، ويكون ذلك من خلال الاستخدام المنتظم لبذور الكتّان أو من خلال تناولها.

إقرإي أيضاً: الكركديه لمعالجة تساقط الشعر وتعزيز نموه







فوائد بذرة الكِتّان للبشرة:

العناية بالبشرة





الوقاية من الشمس:

حيث تحمي بذور الكتّان الجلد من تلف التعرّض للشمس كما تحميها من سرطان الجلد.

Advertisements



الحفاظ على صحة الجلد:

والتقليل من التهيّج والاحمرار والطفح الجلدي والصدفية، وتسريع التئام الجروح نظراً إلى محتواها العالي جداً من الحمض الدهني أوميغا-3 وخصائص أخرى تجعل منها مادة مضادة للالتهابات على مستوى عالٍ جداً.

إقرإي أيضاً: خلطات من مطبخك لتفتيح منطقة الرقبة



مكافحة حب الشباب:

تناول ملعقة أو ملعقتين من بذور الكتّان يومياً يقلل من ظهور حب الشباب ويحافظ على بشرةٍ خاليّةٍ منه.

يحارب الشيخوخة:

تحتوي بذور الكتان على مواد كيميائية نباتية، وخصائص مضادة للأكسدة؛ ولهذا السبب فإنها تعمل على محاربة العلامات التي تظهر نتيجة التقدم في السن.

إقرإي أيضاً:



تفتيح البشرة:

إذا كنت تعانين من لون بشرتك الباهت، فإن بذور الكتان قادرة على تفتيح البشرة بشكل جيد، وجعلها مشرقة وجميلة.





يرطب البشرة:

من المفيد أن يتم تناول بذور الكتان بشكل منتظم؛ عندها سيزيد معدل إنتاج الجسم للزيوت الطبيعية، وهذا ما يجعل بشرتك محمية من الجفاف، وتبقى دائماً رطبة وناعمة.

إقرإي أيضاً: خلطات طبيعية من الشوفان لتنظيف البشرة الحساسة