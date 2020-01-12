خطوات ونصائح العناية بالقدمين في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - جمال قدمي المرأة لا يقلّ أهمية عن جمال يديها، إذ تعُتبر قدما النساء محطّ أنظار معظم الرجال، لذا عليكِ أن تتبعي روتينًا جماليًأ يومي لـ العناية بالقدمين والتخلص من الجلد الميّت والخشن.

ولأنّ في موسم الشتاء والطقس البارد تتعرّض البشرة للخشونة والتشقق وبالتالي فأنتِ بحاجة إلى عناية بالبشرة مركّزة، نقدّم لكِ في ما يلي خطوات العناية بالقدمين وبعض النصائح اللّازمة للحصول على النتائج المرجوّة.

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خطوات العناية بالقدمين:



حمام الماء الدافئ للقدمين: يعتبر حمام الماء الدافئ أفضل طريقة للتخلص من الجلد الميت والخشن في القدمين، فهو يساعد على تنعيم الجلد والقضاء على الشوائب والأوساخ العالقة ويتم من خلال نقع القدمين في الماء الدافئ مضاف إليه القليل من الصابون وزيت الأطفال وملح البحر لمدة 10 دقائق على الأقل، ادعكي قدميكِ جيدًا خاصة بين الأصابع لتنظيفها جيداً، ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم داخل القدمين.



استخدام الحجر الطبي: حكي باطن وجانب القدمين والكعبين بالحجر الطبي أو ما يُعرف بحجر الخفّاف فهو يساعد على تدليك الأقدام للتخلص من الجلد الميت والحفاظ على نعومة الأقدام، ركزي على المناطق التي يكون فيها الجلد خشناً، لكن يجب ألا تزيد مدّة دعك القدم عن دقيقتين لتجنب حدوث تشققات في الجلد الطري، استخدميه مرتين على الأقل خلال الأسبوع للوقاية من خشونة القدمين.



تجفيف القدمين: بواسطة منشفة طريّة قومي بتجفيف قدميكِ جيداً بعد غسلهما، ولا سيّما بين الأصابع حيث تتكاثر الجراثيم بسهولة.



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ترطيب القدمين: رطبي قدميك بمنتج فازلين بعد الحمام الدافئ مباشرة، فهذه الخطوة قد تكون الأهم في نظام العناية بالبشرة وتعطي نتائج هائلة لقدميك.



مساج الأقدام: بعد الترطيب قومي بتدليك سطح قدميكِ وأسفلهما وفرك الأصابع إلى الأمام والخلف، ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحسن الحالة الكلية لأقدامك.

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ارتداء الجوارب القطنية: اهتمي بأقدامك حتى خلال النوم، فبعد الانتهاء من الغسيل والترطيب والتدليك ارتدي الجوارب القطنية التي تُحافظ على ترطيب قدميكِ، وتحميهما من التعرض لعوامل الطقس البارد التي تؤدي إلى جفافهما وتشقّقهما، وفي الصباح قومي بشطف أي آثار للفازلين، وستلاحظين كيف أصبحت أقدامك ناعمة. وإذا لم يكن لديكِ كريم ترطيب جرّبي دهن قدميك بنقطتين من زيت الزيتون النقي، فهو الأفضل لترطيب الجلد.





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نصائح العناية بالقدمين:



راحة القدمين: ارتداء الأحذية المريحة يعمل على تقليل تشقق الجلد أو إجهاد القدمين، ويمكنكِ ارتداء الأحذية ذات الكعب المعقول نسبياً مع الابتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي جداً، وتجنّبي الوقوف لساعات طويلة لمنع تشقق والتهاب الكعبين.



الحد من وضع طلاء الأظافر: لا تجهدي أظافرك كثيراً وتوقفي عن وضع طلاء الأظافر كل حين وآخر وضعي مقوي الأظافر بدلاً عنه. احرصي على تدليل أظافر أقدامك بباديكير مرة كل أسبوعين على الأقل.



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غسل القدمين بانتظام: يجب ألا تذهبي إلى الفراش دون أن تغسلي قدميكَ، فإذا تركتِ الأوساخ على سطح جلد القدمين، فقد تصاب القدم بالتهيج والعدوى، لذا، عليكِ أن تغسلي قدميك كل مساء بالماء والصابون.



التقشير: من الخطوات الأساسية للحفاظ على نعومة وحيوية الجلد؛ لأنه يساعد على التخلص من الجلد الميت والشوائب والأوساخ العالقة على قدميكِ. يمكنكِ استخدام المقشرات التجارية المتوافرة، أو حضري بنفسك مقشرًا منزليًّا بمكونات بسيطة كالسكر مع زيت الزيتون.



استخدام الزيوت الطبيعية: الزيوت الطبيعية، كزيت الزيتون أو زيت جوز الهند، من أفضل الحلول الفعّالة لترطيب وتنعيم القدمين. يمكنكِ استخدامها لتدليك القدمين بعد الحمام المائي الساخن للحصول على أفضل النتائج.

تقليم الأضافر: قلّمي أظافر قدميكِ بعناية بشكل مستقيم، مع الابتعاد عن الزوايا أو التقليم للأسفل.

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