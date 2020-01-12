عطور بتركيبة الفانيليا تبعث الدفء في إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - تعتبر زهرة الفانيليا من أكثر الأزهار التي تدخل في تركيبة العطور الأنثوية لتزيد من نفحاتها الحسيّة والدافئة. ولموسم الشتاء تحديداً، تميل السيدات إلى اختيار هذا النوع من العطور لأنها تناسب أجواءه الباردة وتحيطها بهالة من الدفء.



في ما يأتي أبرز العطور التي دخلت زهرة الفانيليا بخلاصتها الغنيّة في تركيبتها والتي قدّمتها العلامات التجارية العالمية ضمن مجموعات عطورها.

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Christian Dior For Women Hypnotic Poison EDT

Christian Dior For Women Hypnotic Poison EDT



يعتبر هذا العطر من ديور الذي أطلقته الدار الفرنسية عام 1998 من أكثر العطور الثابتة والتي تستمر وقتا طويلا على البشرة. هو مزيج من خلاصة الفانيليا وجوز الهند والخوخ والمشمش والورد والياسمين، بالإضافة إلى رائحة خشب الصندل.



Parfums de Coeur Body Fantasies Signature Vanilla

Parfums de Coeur Body Fantasies Signature Vanilla



يجمع بين رائحة المسك والتفاح والياسمين والفانيليا، يتميّز هذا العطر برائحة حسيّة تثبت على البشرة، يمكن استخدامه كرذاذ للجسم أو الشعر. وعلى الرغم من تركيبته القويّة، يصلح لمختلف الأوقات النهارية والمسائية على حد سواء.



Vera Wang Embrace Rose Buds & Vanilla

Vera Wang Embrace Rose Buds & Vanilla



يأتي هذا العطر من فيرا وانغ بمزيج من الليمون والجير وخشب الصندل والارز وخلاصة الفانيليا الساحرة. أطلقته العلامة عام 2015، وسرعان ما أصبح العطر المفضل لكثير من الناس. يحتوي على روائح البرتقال والبرتقال الماندرين، ويغتني قلبه بنفحات الماغنوليا وقزحية العين فيما تتكوّن قاعدته من الفانيليا وخشب الصندل والمسك.

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Coty Vanilla Musk Cologne Spray

Coty Vanilla Musk Cologne Spray



عطر شرقي بمزيج من خشب الصندل والمسك والفانيليا والأرز، ما يمنحه القدرة على الثبات لفترات طويلة من النهار والمساء.



Lavanila Pure Vanilla

Lavanila Pure Vanilla



هو عطر شرقي تم إصداره في البداية عام 2007 وأُعيد إصداره مؤخراً بتصميم زجاجة جديدة. لا يحتوي فقط على روائح الفانيليا، إنما أيضاً على العديد من الروائح التي تكمل رائحة الفانيليا، منها الباتشولي والهليوتروب والفريزيا.



Vanilla Fields Women’s Cologne Spray

Vanilla Fields Women’s Cologne Spray



هو مزيج من روائح الفانيليا الحسيّة مع الميموزا والياسمين وجوز الهند والبرغاموت، مع مكوّنات أخرى أساسية تشمل المسك وخشب الصندل والعنبر.



Pacifica Island Vanilla

Pacifica Island Vanilla



يحتوي هذا العطر على رائحة تندمج مع الفانيليا التاهيتية وعلى روائح عطور العسل والياسمين والشاي الأخضر والفواكه مثل الأناناس.

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