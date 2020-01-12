أفضل بلسم طبيعي للشعر... حضريه بـ4 طرق مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - يعد البلسم من أهم مستحضرات العناية بالشعر لدى غالبية النساء، إذ يسهل عليهن تسريح الشعر وفرده، من دون التسبب بتكسر خصلات الشعر. لذلك، سنعرفك في هذا المقال الى أربع طرق مختلفة لتحضير بلسم الشعر في المنزل، بمكونات طبيعية مفيدة لصحة الشعر.



الطريقة الأولى

بلسم شعر بمكونات طبيعية

اخلطي ربع كوب من كل من العسل وزيت جوز الهند وحليب جوز الهند، ثم أضيفي الى هذه الزيوت الطبيعية ملعقتين من زيت زهر البابونج. حركي المكونات جيداً وطبقيها على كامل شعرك، بعدها لفي شعرك بمنشفة دافئة أو بغطاء الرأس. وبعد مرور نصف ساعة من الوقت، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.

هذا البلسم سيمنح شعرك الرطوبة واللمعان اللازمين ويحميه من التقصف، إضافة الى أنه سيمده بالبروتين.

تابعي المزيد: أفضل ماسك طبيعي لفرد الشعر وجعله ناعماً كالحرير



الطريقة الثانية

طرق مختلفة لتحضير بلسم الشعر في المنزل

ا

خلطي جيداً ملعقة كبيرة من كل من العسل الطبيعي والحليب وحليب جوز الهند. ثم أضيفي الى الخليط قطرتين من زيت اللوز الحلو وقليلاً من ماء الورد. حركي الخليط حتى يصبح متجانساً، من ثم طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطراف، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً. لفي شعرك بمنشفة مبللة واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء بشكل جيد.

يحتوي هذا البلسم على مكونات طبيعية ستحمي شعرك من التقصف وتمنحه الترطيب اللازم.

تابعي أيضاً: خلطات سهلة من مطبخكِ لتطويل الشعر

Advertisements

الطريقة الثالثة

أفضل بلسم للشعر من المكونات الطبيعية

اخفقي بيضة واحدة بشكل جيد وأضيفي إليها نصف كوب من اللبن وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً الى أن تختلط بشكل كاف. من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك، مع الحرص على تمشيطه كي يتغلغل البلسم فيه جيداً. بعدها، لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

هذا البلسم سيعمل على ترطيب شعرك وتنعيمه وفرده، كما سيمنحه التغذية اللازمة لصحته وصحة فروة الرأس.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية للشعر الجاف في الشتاء



الطريقة الرابعة

في الخلاط الكهربائي، قومي بخلط كوب من حليب جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، خمس قطرات من زيت اللافندر، ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. من ثم، قسمي شعرك الى خصلات وادهنيها بهذا البلسم، مع الحرص على تمشيط شعرك جيداً. اتركي البلسم على شعرك لمدة 30 دقيقة، بعدها اغسليه بالشامبو وشطفيه جيداً بالماء الدافئ.

تابعي المزيد: إليك أهم الوصفات الطبيعية لملء فراغات الشعر