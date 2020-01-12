منها الأسماك الدهنية والمكسرات.. أطعمة تخفف أعراض سن اليأس

يقترب سن اليأس عند المرأة عندما تبلغ الخمسين من عمرها، ومن التغيرات التي تمر على المرأة في هذا السن فقدان كثافة العضلات والعظام، تباطؤ حرق السعرات الحرارية، تقلب الهرمونات، ومن الأطعمة التي تساعد على تخفيف حدة هذه التغيرات المرتبطة بسن اليأس منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
اللبن (الزبادي)
من العناصر المهمة لهذه المرحلة، للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، والتي تخفف من اعراض انقطاع الطمث.
الأسماك الدهنية
مثل السلمون، والتونة، والمكاريل، والسردين، والأكلات البحرية بشكل عام.
الخضروات الورقية
كالسبانخ والخس والملوخية والبروكلي والجرجير والبقدونس.
المكسرات
وخاصة اللوز والجوز.
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