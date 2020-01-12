- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، المشهور ببذخه، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمنحهم 9 ملايين دولار.
ووفقا لما ذكر في “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “بزنس إنسايدر” الأمريكية، فقد حدد الملياردير شرطا بسيطا لتمكين متابعيه من الحصول على المال، وهو أن يقوم الراغبون بالفوز بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بإجراء قرعة.
يوساكو ميزاوا، قال إن عرضه عبارة عن “تجربة اجتماعية جادة” لمعرفة ما إذا كان المال المجاني سيعزز شعور الأفراد بالسعادة أم لا.
ميزاوا أضاف، أن دافعه أيضا هو الفضول، لمعرفة الدخل الأساسي العالمي، وهو الراتب الأساسي الذي تدفعه الحكومة للمواطنين، لمجرد كونهم مواطنين على قيد الحياة، سواء يعملون أو لا يعملون.
يشار إلى أن ميزاوا كان قد جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة “SpaceX” الأولى إلى القمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير ياباني يمنح متابعيه على «تويتر» 9 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.