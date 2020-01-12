ملياردير ياباني يمنح متابعيه على «تويتر» 9 ملايين دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، المشهور ببذخه، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمنحهم 9 ملايين دولار.

ووفقا لما ذكر في “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “بزنس إنسايدر” الأمريكية، فقد حدد الملياردير شرطا بسيطا لتمكين متابعيه من الحصول على المال، وهو أن يقوم الراغبون بالفوز بإعادة نشر تغريدة كان قد نشرها في 1 يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ بعد القيام بإجراء قرعة.

Advertisements

يوساكو ميزاوا، قال إن عرضه عبارة عن “تجربة اجتماعية جادة” لمعرفة ما إذا كان المال المجاني سيعزز شعور الأفراد بالسعادة أم لا.

ميزاوا أضاف، أن دافعه أيضا هو الفضول، لمعرفة الدخل الأساسي العالمي، وهو الراتب الأساسي الذي تدفعه الحكومة للمواطنين، لمجرد كونهم مواطنين على قيد الحياة، سواء يعملون أو لا يعملون.

يشار إلى أن ميزاوا كان قد جمع ثروته من عمله في مجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة “SpaceX” الأولى إلى القمر.