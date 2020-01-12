- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، أن لديها جنسية روسية حصلت عليها عند ولادتها.
ووفقا لما نشر في “روسيا اليوم”، قالت إيزابيل ابنة الرئيس الأنجولي الأسبق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، في حديث أدلت به لوكالة “تاس” الروسية: “أنا روسية بالولادة ولم استعد جنسيتي لأنها كانت معي دائما”.
أغنى امرأة في إفريقيا ولدت عام 1973 في مدينة باكو بالاتحاد السوفيتي السابق (عاصمة أذربيجان حاليا).. وكان أبوها خوسيه إدواردو دوس سانتوس، آنذاك ثائرا أنجوليا، أما أمها فهي تاتيانا كوكانوفا، فكانت ناشطة في الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وهي روسية الأصل من أهالي مدينة بنزا الروسية.
فيما يتعلق بإيزابيل دوس سانتوس، فإنها تولت عام 2016 إدارة شركة Sonango الأنجولية الحكومية للنفط، ثم غادرت أنجولا عام 2017 مع زوجها رجل الأعمال الأنجولي، سينديكا دوكولو، لتعيش في دبي ولا تريد العودة إلى أنجولا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أغنى امرأة في أفريقيا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.