تعرف على أغنى امرأة في أفريقيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، أن لديها جنسية روسية حصلت عليها عند ولادتها.

ووفقا لما نشر في “روسيا اليوم”، قالت إيزابيل ابنة الرئيس الأنجولي الأسبق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، في حديث أدلت به لوكالة “تاس” الروسية: “أنا روسية بالولادة ولم استعد جنسيتي لأنها كانت معي دائما”.

أغنى امرأة في إفريقيا ولدت عام 1973 في مدينة باكو بالاتحاد السوفيتي السابق (عاصمة أذربيجان حاليا).. وكان أبوها خوسيه إدواردو دوس سانتوس، آنذاك ثائرا أنجوليا، أما أمها فهي تاتيانا كوكانوفا، فكانت ناشطة في الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وهي روسية الأصل من أهالي مدينة بنزا الروسية.

فيما يتعلق بإيزابيل دوس سانتوس، فإنها تولت عام 2016 إدارة شركة Sonango الأنجولية الحكومية للنفط، ثم غادرت أنجولا عام 2017 مع زوجها رجل الأعمال الأنجولي، سينديكا دوكولو، لتعيش في دبي ولا تريد العودة إلى أنجولا.