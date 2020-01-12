هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها: الأولى والأخيرة في حياتي

نشر الفنان هشام ماجد، صورة وهو يحمل زوجته عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "ماجد": عيد ميلاد سعيد للسيدة الأولى.. وبإذن الله الأخيرة في حياتي.. حبيبتي يا أم البنات يا شايلاني.. اه والله متصدقوش الصورة".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسرحية "عطل فني" التي يشارك في بطولتها أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، وآيتن عامر وإسماعيل فرغلي، اوتاكا، من تأليف أمير طعيمة.

ومن المقرر عرض مسرحية عطل فني بموسم الرياض الترفيهي، حتى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد في الرياض.