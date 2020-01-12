"مشروب شاي" يخفض ضغط الدم.. تعرف عليه

دائما ما يبحث المصابون بضغط الدم عن حلول لخفضه، كونه يجبر القلب على بذل مزيد من الجهد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

وبحسب تقرير لصحيفة "Express" البريطانية، فقد وجد باحثون أن نوعا معينا من الشاي يمكن أن يقلل ضغط الدم، حيث أجرى الباحثون دراسة قائمة على الملاحظة في عام 2012 حيث طُلب من 72 متطوعا من الذكور إما تناول مشروب شاي عشب الليمون (يعرف باسم الأذخر في سوريا والشام) أو الشاي الأخضر.

وسُجِّلت نتائج التجربة في المجلة الطبية Medical Forum Monthly، والتي تشير إلى أن تناول شاي الليمونة قادر على خفض ضغط الدم الانقباضي، وأن مشروب شاي الليمونة أدى أيضا إلى انخفاض معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

وعن طريقة إعداده، يمكن صب كوب واحد من الماء المغلي على واحد إلى ثلاث ملاعق صغيرة من عشبة الليمون الطازج أو المجفف، ثم تُنقع في الماء المغلي لمدة خمس دقائق على الأقل وبعدها يُضع الشاي، ويمكن الاستمتاع به ساخنا أو بإضافة مكعبات الثلج لإعداد كوبا من "شاي الليمونة" البارد.