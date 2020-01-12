"كان عريان وغطيته".. لطيفة تستعرض فستانها "المحتشم"

عادة ما تهتم الإعلامية بوسي شلبي، بنشر أخبار الفنانين عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، وكان آخرها ما نشرته للمطربة التونسية لطيفة، أثناء استعدادها لإحياء حفل داخل أحد الأحزاب، يحضره عدد من المسؤولين.
واستعرضت لطيفة خلال مقطع الفيديو، فستانها الذي جاء من تصميم هاني البحيري، بعدما أجرى عليه بعض التعديلات التي طلبتها المطربة التونسية: "كان عريان وهاني غطاهولي"، موضحة أنها عادة ما تفضل الإطلالات المحتشمة،: "أنا على طول فورمال".
وتستعد لطيفة حاليًا لطرح أحدث ألبوماتها "أقوى واحدة"، والذي تصدر البوستر الخاص به على موقع "تويتر".
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