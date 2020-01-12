شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة لها برفقة الممثل العالمي توم كروز، وأرفقت تعليقًا على الصورة، "من كتر ما خفت أن عيني تقفل في الصورة طلعت مبرقة بزيادة باظت الصورة برده".
لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 1200 تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "توم كروز بعد 9 شهور أقسم بالله ما ولادي، أمتى اتصورتيها، والله ما بناتي، ده حقيقي ولا فوتوشوب، أحمد عز أحلى منه".
جدير بالذكر، أن الفنانة زينة، شاركت الفنان تامر حسني، في بطولة فيلم "الفلوس"، من إخراج سعيد الماروق، وبطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها: عز أحلى منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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