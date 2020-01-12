صيحة حذاء "غريبة" تتربع على عرش الموضة هذا الربيع

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما هي أسهل طريقة لإضافة لمسة جديدة وحديثة على إطلالاتك لهذا العام؟ اقتناء حذاء جديد بطبيعة الحال، حيث كانت مدرجات ربيع وصيف 2020 غنية بأنماط الأحذية المميزة بدءًا من المزينة بالسلاسل إلى أحذية البوت فوق الركبة والصنادل الملونة النابضة بالحياة.

ولكن ما احببناه بشكل خاص هذا العام هو عودة حذاء اللوفر ذو الكعب العالي، فمن جهة هي ما زالت تحافظ على أناقتها باعتباره نمطًا خالدًا، ومن جهة أخرى يمكن للملكة إليزابيث الثانية أن تؤكد لنا هذا، فعلى مدار أكثر من خمسة عقود، كانت صاحبة السمو الملكي ترتدي هذا حذاء اللوفر المفضل لديها بالكعب المكتنز والمصنوع حسب الطلب من العلامة البريطانية "Anello & Davide" مع كل إطلالاتها الرسمية، وحذت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون حذوها، حيث رُصدت وهي ترتدي زوجًا من هذا الحذاء في عدة مناسبات على مدى السنوات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن نرى الاتجاه المعتمد من قبل العائلة الملكية بكثرة على منصة إنستغرام قبل حلول ربيع 2020، حيث رصدنا الأحذية الأنيقة في كل مكان على المنصات بتفاصيل مميزة وعصرية مثل كعب السلينغباك، والأبازيم، والأقمشة المزخرفة، وبنمط الميول، والطبعات المرحة.

وفي عرض العلامة الفرنسية "لوي فيتون"، تم تنسيق العديد من الإطلالات مع حذاء اللوفر ذي الكعب المكتنز، فأتى مزينًا بتفاصيل معدنية ذهبية كالإبزيم العريض بشعار العلامة في المقدمة، والشرابات وأقمشة منقوشة وفي ظلال الأبيض الجذابة.

وفي عرض "برادا"، قدمت الدار الإيطالية الحذاء من الجلد بلون بني وأبيض مزود بتفاصيل معدنية بارزة، أما دار "فندي" فقدمته بنمط السلينغباك slingback منسق مع جوارب قطنية وفي ظلال حيوية جميلة كالأصفر والوردي.

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ومن جهة أخرى، قدمت علامة لويفي الحذاء بأنماط كلاسيكية ذات اللون الأسود والأبيض مصنوعة من الجلد اللامع، وهي الخيار الأمثل لإضافتها إلى خزانة ملابسك المكتبية لهذا العام.

وإذا كنت تفضلين الأسلوب العصري، الق نظرة على نسخة علامة لانفين و التي هي عبارة عم مزيج بين اللوفر والميول في ظل البرغندي بلمسة عصرية جذابة.

وبغض النظر عن الأسلوب الذي تختارينه، سيكون هذا الإتجاه الإضافة الجديدة الأكثر أناقة في خزانة ملابسك الربيعية.