دوا ليبا تلفت الأنظار بجاكيت ملون مطبوع برسوم التنين في شوارع نيويورك

تعرف المغنية الإنجليزية دوا ليبا، بأنها واحدة من أكثر النجمات بحثًا عن الإطلالات التى تخطف أنظار المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم، فهى لا تتوقف عن إبهارنا بإطلالتها الجذابة في كل ظهور لها، بالإضافة إلى علاقتها المثيرة المليئة بالحب مع حبيبها عارض الأزياء الشهير أنور حديد شقيق جيجى وبيلا حديد.

وظهرت دوا ليبا، البالغة من العمر 24 عاما، مع صديقها أنور في شوارع نيويورك، أنيقة ومنطلقة فى مجموعتها الجديدة من الأزياء، حيث ارتدت بنطلون أسود، وسترة ملونة ومطبوعة برسوم التنين، وحذاء أسود لامع، معتمدة على تصفيف شعرها فى كعكة أنيقة أعلى الرأس.

فيما ارتدى صديقها أنور حديد الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجى حديد، جاكيت أسود وبنطلون أزرق وحذاء أسود من الأحذية القتالية.

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وحسبما ذكرت مصادر لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن دوا وأنور يستأجران شقة فى نيويورك حتى لا يضطرا إلى الانفصال كثيراً عن بعضهما البعض.



وتنتقل دوا ليبا من قوة الأزياء إلى قوة المال حيث تحقق المغنية الإنجليزية أرباح تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه إسترلينى، أى ما يعادل (29.4 مليون دولار) يوميًا من خلال شركتها Dua Lipa Limited، ويقال إن أصولها زادت إلى 11.8 مليون جنيه إسترلينى (14.4 مليون دولار) من 2.9 مليون جنيه إسترلينى (3.5 مليون دولار).

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