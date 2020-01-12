من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل السخينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ السوهاجي وطريقة عمل السخينة. مقادير السخينة: - عيش بلدي. - 4 ملاعق كبيرة عسل أسود. - ملعقة كبيرة سمنة. - ماء. Advertisements - حلبة مطحونة. طريقة تحضير السخينة: - يقطع العيش قطعا صغيرة، ثم يرفع فى طاسه على النار مع السمنة حتى يحمر قليلاً. - تضاف الحلبة المطحونة والقليل من الماء ويقلب حتى تحصل على القوام المطلوب. - يضاف إليه العسل الأسود ويقلب ويقدم دافئاً بالهنا.

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