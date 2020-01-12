احذر ترك طفلك أمام التلفزيون.. طفلة تشنق نفسها بسبب مسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن "سبوتنك"

كثيرًا ما تترك الأمهات ابنائهن أمام التلفزيون طيلة اليوم، دون الانتباه إلى خطورة تأثير المواد المقدمة على الطفل، إما عقليًا أو نفسيًا.

وفي حادث مأسوي، قامت طفلة سورية بنشق نفسها، تقليدا لممثلة من مسلسل تلفزيوني.

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حيث أقدمت الطفلة "بتول" بربط نفسها بالخزانة، ثم شنقت نفسها، وفارقت الحياة عن عمر 9 سنوات، مثلما فعلت الممثلة السورية، كندة حنا، في مشهد انتحارها بالمسلسل التلفزيوني "خاتون".

وفي أول تعليق لها، صرحت الممثلة كندة حنا في حديث إذاعي عبر "شام إف إم": "الحادثة موجعة وصادمة، تخوننا الكلمات في هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله إن حادثة وفاة الطفلة بتول أثرت في كثيرا".

وشددت كندة حنا على "ضرورة وضع الإرشادات العمرية قبل عرض المسلسلات في القنوات العربية على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصصة لما فوق الـ18 عاما، لأنها تتضمن مشاهد عنف".