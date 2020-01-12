حلا شيحة بإطلالة جديدة: "دفعت الثمن"

شاركت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس سوداء، مع ماكياج هادئ يناسب إطلالتها.

وأرفقت تعليقًا على الصورة من خلال مقولة مأثورة للعالم الألماني الفيزيائي، ألبرت أينشتاين، "الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد، فحين أقول أنّ الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 21 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "من بعد ما خلعتي الحجاب وأنا مبقتش أحبك متقوليش حرية شخصية، بحبك أوي وبشجعك في كل أوقاتك من أيام الأفلام القديمة لغاية دلوقتي لأن بحسك بجد قلبك أبيض وطيبة وكتير بيقولولي إني شبهك وبفرح أوي لما بسمع كدة عشان بشوفك جميلة جدا، بصي انتي قمر جدا بس بلاش كابشنز علي الصور تاني، إنتي من أفضل الممثلات بالوطن العربي وبتجنني بحجاب وبدون حجاب ولا تهتمي لحكي الناس بالنهاية الموضوع حرية شخصية وبينك وبين ربنا واستمري".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد صيام، ماجد المصري، هنادي مهني، مصطفى منصور، محمود حجازي، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.