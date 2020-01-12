يا ترى إيه اللي اتغير؟.. أسما منير تثير حيرة جمهورها بميك أب جديد

اعتادت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها بصورها ونصائحها للفتيات في التجميل والعناية بالبشرة، وكانت آخر ما نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها بعد حضورها أحد الأفراح، بملابس "كاجوال".

وبدت أسما في صورها التي نشرتها مختلفة بسبب المكياج الذي وضعته على وجهها، وعلقت على الصور قائلة: "اليوم أنا أشعر بثقة كبيرة.. وأنا أحب هذا الشعور".

Advertisements

وتلقت أسما تعليقات متابعيها، وكان ضمنها سؤال إحدى المتابعات عن خضوع الإعلامية الشابة لعملية تجميل: "هو أنتي عملتي عملية تجميل"، فردت عليها قائلة: "أبدًا".

وجاءت بعض ذلك تعليقات المتابعين منتقدين المكياج الذي وضعته: "هو في تغيير في شكلها بس مش عارفة إيه اللي اتغير"، "كونتور واضحة المناخير لسة موجودة ومستخبية"، "باين أوي عاملة في مناخيرك" "أنتي على طبيعتك أحلى"، "شكلك مش أنتي".