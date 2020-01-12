شاركت الفنانة صابرين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورتها مع الإعلامية إسعاد يونس، لتعلن من خلالها عن ظهورها مع "صاحبة السعادة" في أول لقاء تلفزيوني لها بعد خلعها للحجاب.
وعلقت صابرين على الصورة التي نشرتها، كاشفة من خلالها عن موعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في صاحبة السعادة".
وتلقت الفنانة صابرين الكثير من تعليقات من متابعيها، ومنهم الفنانة منى زكي التي علقت قائلة: "الله.. وحشتيني"، بينما جاءت بعض التعليقات: "أنتي رائعة يا تفاحة مصر" "كنتي بالحجاب أحلى على فكرة" "أنتي رائعة" "صراحة أنتي أحلى بالحجاب".
وكانت الفنانة صابرين خلعت حجابها، في شهر نوفمبر الماضي، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" وهي دون غطاء للرأس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور تلفزيوني لصابرين بعد خلعها الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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