كايلى جينر تتألق بفستان أزرق سعره 50 دولارًا وحقيبة يد بـ 24 ألف دولار

تتمتع كايلى جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية بذوق خاص فى الأزياء، ليس فقط لجرأتها وقدرتها على الظهور بإطلالات غريبة وإجراء تغييرات كبيرة فى مظهرها، وإنما لأنها تتمتع بقدرة كبيرة على المزج باحترافية بين الأزياء الفاخرة والأخرى منخفضة التكلفة لمظهر أنيق وغير تقليدى. وعلى الرغم من أنها تعد أصغر مليارديرة فى العالم، إلا أن مالكة العلامة التجارية لمستحضرات التجميل Kylie، ظهرت مؤخرًا بفستان أزرق بقيمة 50 دولارًا فقط من مجموعة Sorella Boutique، والذى أقرنته مع حقيبة يد هيرميس مينى كيلى الكلاسيكية، والتى كانت تباع سابقا بـ24 ألف دولار. وشاركت كايلى جينر متابعيها على حسابها الرسمى على إنستجرام بصورها فى إطلالتها الأنيقة.

واستكملت جينر إطلالتها من خلال أقراط من الألماس، كما ارتدت أساور بقيمة 169 دولارًا من Femme Los Angeles.

اختارت نجمة الواقع ملابس مماثلة فى الماضى، فى آيار/مايو 2019، شاركت جينر صورة على إنستجرام كانت ترتدى فيها نفس الأحذية وفستانا أزرق من شانيل بكم واحد فقط.

كانت كايلى جينر قد شاركت متابعيها مؤخرا بأحدث صورها المثيرة والتى تتضمن إطلالة جديدة ومختلفة، حيث ظهرت بشعر طويل أصفر مستعينة بالشعر المستعار. وهو اللون الذى بدا غريبًا عليها لكنه ليس أغرب من اختيارها للأرجوانى سابقًا. وبالإضافة إلى الشعر الأصفر ارتدت كايلى فستانا رماديا قصيرا وضيقا أظهر منحنيات جسدها الممشوق، مطبوع بنقشة جلد الثعبان. كما نشرت كايلى صورة بالأبيض والأسود مع أخوتها من عائلة كاردشيان بالإضافة إلى ابنة أختها كيم الكبرى، نورث ويست، حيث ارتدين جميعا ملابس بيضاء أنيقة، وعلقت على الصورة قائلة : " فريقى".

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