3 أسباب هامة تسبب الإجهاض خلال أول شهور الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - تتعرض كثير من النساء إلى الإجهاض المبكر، في الشهور الأولي من الحمل، ويتسبب ذلك الشعور بالقلق والتوتر للزوجين، هناك أسباب كثيرة لفقدان الحمل، والإجهاض المبكر، وفقا لموقع"24 الإمارتي" :
- شذوذ الكروموسومات هي أكثر أسباب الإجهاض شيوعاً خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، ويحدث ذلك عادة بعد تخطي المرأة سن الـ 35.
- اضطراب الغدة الدرقية، وإنتاجها كمية أكبر أو أقل من الهرمون الذي يُسمّى باسمها. وتتسبب مشاكل الغدة الدرقية في الإجهاض المتعدد.
-السكري، وعدم ضبط مستوى هرمون الأنسولين في الدم من أسباب الإجهاض في الأشهر الـ 3 الأولى. إذا كان لديك السكري عليك مراجعة الطبيب خلال الأشهر الـ 3 السابقة على الحمل لضبط نسبة السكر بالدم جيداً.
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