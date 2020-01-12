بعد فقدانها 20 كيلوجراما.. تعرف علي تفاصيل حمية المطربة العالمية أديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

فاجأت المطربة العالمية أديل جمهورها بإطلالة جديدة بعد فقدان الكثير من وزنها بطريقة ملحوظة، ما دفع البعض إلى البحث عن الطريقة التي اتبعتها لفقدان الوزن.

وتم الإعلان عن الحمية الغذائية التي اتبعتها أديل وساعدتها في فقدان حوالي 20 كيلوجراما من وزنها، وهي حمية تدعى "سيرت فوود"، وأذيع عنها أنها حمية المشاهير في أوروبا، وللتعرف على تفاصيل تلك الحمية اضغط هنا.