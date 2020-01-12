للرجل: طرق ارتداء البدلة في الشتاء.. الكتان والصوف أنيق ودافئ

البدلة الكلاسيكية للرجال، واحدة من أهم اختياراته في العديد من المواقف، خلال العمل أو أثناء حضور الفاعليات الرسمية، وحتى بالمناسبات والحفلات، فهي الخيار الأول والأهم.

كما أن البدلة الكلاسيك، تزيد من وسامتك ومظهرك العام، وتجعلك أكثر جاذبية عن أي إطلالة أخرى.

وخلال فصل الشتاء، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة بقوة وتقلبات الجو، وسوء حالات الطقس، قد يواجه بعض الرجال أزمة في ارتداء البدلة مع القميص فقط، والتي قد لا تكون ملائمة مع سوء الأحوال الجوية.

وبحسب ما ذكره "primermagazine" إليك اقتراحات لارتداء البدلة دون الشعور بالبرد.

البدلة الصوف

هي البدل التي تُصنع من خيوط نسج ألياف الصوف، لتكون أكثر دقة ومتانة، كما أنها من الخامات التي تساعد على الدفئ، لأنها من الخامات الشتوية المعروفة.

البدلة الكتان

الكتان من الخامات الثقيلة المعروفة بملمسها الجاف إلى حد ما، يمكنك اختيار بدلة من الكتان، مع ارتداء "فيست" كت من نفس الخامة أسفل بليزر البدلة على القميص، لكي تعطيك مظهرا أنيقا للغاية.

بلوفر أو البوكليت

بمكنك استبدال القميص الذي ترتديه مع البدلة العادية، واستبداله ببلوفر من الصوف، أو بوكليت وارتداءه أسفل البليزر ليمنحك الدفئ.

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قوط

القوط أو البالطو الطويل، يعد اختيار مناسب للغاية لارتداءه فوق البدلة، لكي تظهر بمظهر أنيق، وتستمتع بالدفىء.

ألوان البدل المناسبة لفصل الشتاء

بعيدًا عن اللون الأسود التقليدي، تعرف على الألوان المناسبة لاختيار بدلة الشتاء، بحسب ما ورد من قبل في موقع "thedarkknot".

الأزرق الداكن

يتميز هذا اللون بالدفئ الذي يحتاجه الفرد في فصل الشتاء، وهو يعتبر اللون المثالي في الحفلات والاجتماعات الرسمية.

المارون

يعطي المزيد من الأناقة، مع الكثير من البساطة والشياكة.

البني الفاتح

يعتبر اللون المثالي عند اختيار المعطف الشتوي الأنيق، بالإضافة إلى أنه اللون المثالي لتوافقه مع المزيد من الألوان مثل الخمري والأزرق الداكن، والزيتوني.

الزيتي

يتميز هذا اللون بالوقار والشياكة.