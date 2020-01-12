تمرينات رياضية لتنحيف ونحت منطقة البطن

الأكثر نفعا للتخلص من دهون منطقة البطن والوسط، هو تناول الأكل الصحي، ثم التمرينات الرياضية التي تحفز تلك العملية بحرق السعرات الحرارية في تلك المنطقة، وكذلك نحتها بشكل يلائم الجسم وينحفه.

ويستعرض التقرير التالي بعض التمرينات الرياضية في حالة القيام بها بشكل صحيح ستكون فعالة بحسب موقع "فوود نيت وورك"، المتخصص في التغذية السليمة والتمرينات الرياضية.

بلانك

واحدة من أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها من أجل قلبك هي "البلانك"، كما أنها تساعد على تحسين وضع جسدك من خلال بناء قوة متساوية القياس، حيث تقوي العضلات بشكل عام، كما أنها تقوي عضلات منطقة البطن وتدعم العمود الفقري.

النزول على الأرض عن طريق وضع كل الثقل على الساعدين أثناء ثني المرفقين. لتشكيل خط مستقيم بجسمك من الكتفين إلى الكاحل، مع امتصاص عضلات البطن إلى العمود الفقري والتمسك بالبلانك لبعض الوقت ثم الاسترخاء.

في البداية، قد لا تتمكن من الضغط على الوضع إلا لمدة تتراوح بين 8 و 10 ثوانٍ. لا تقلق، سيزيد هذا كلما واصلت القيام بذلك، كرر نفس التمرين خمس وست مرات.

بلانك جانبي

يساعد البلانك الجانبي في الحفاظ على الوقوف المناسب وتقليل الضغط على العمود الفقري، وبالتالي يساعد على منع مشاكل الظهر، كما يقوي عضلات البطن والظهر ويمكن ممارسته في أي وقت ولكن الثبات هو المفتاح هنا.

مد ساقيك واستلقي على جانبك الأيمن بحيث تستقر قدماك والوركان على الأرض فوق بعضهما البعض، ضع كوعك الأيمن تحت كتفك، بينما تقلص عضلاتك الأساسية من الوركين والركبتين عن الأرض، التمسك بهذا البلانك لبضع ثوان ثم عد إلى الوضع الطبيعي، كرر نفس الشيء على الجانب الآخر.

sit ups

تقوية عضلات البطن هي ميزة هذا التمرين. ابدأ بالاستلقاء على حصيرة أرضية على ظهرك.

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يمكنك وضع ذراعيك خلف رأسك أو عبورها أمام الجذع. يجب الحفاظ على ثبات الجزء السفلي من جسمك وحرك الجزء العلوي من الجسم نحو ركبتيك.

خذ نفسا عميقا كلما ترتفع. واستنشق وأنت تعيد جسمك إلى حصيرة. تأكد من أن ذراعيك لا تضغطان على رأسك وعنقك أكثر من اللازم. من المفترض أن تستخدم عضلات البطن للتحرك لأعلى ولأسفل، لذلك تأكد من عدم توتر عنقك خلال هذا التمرين. كرره 10-15 مرات.

اللفات الروسية

اجلس على حصيرة أرضية مع ثني ركبتيك قليلاً، يجب أن يكون كعبك مسطحًا على حصيرة. ابدأ بالميل حتى تشعر بأن عضلات البطن تعمل، مع ثني ركبتيك ورفع الجزء العلوي من الجسم نحو الركبتين. أنت ستخلق شكل V متخيل مع جذعك وفخذيك وتشكل ذراعيك V.

امسك ذراعيك مباشرة أمام وجهك مع اللف يمينا ويسارا، وتأكد من أنك تحرك بقوة عضلات البطن وليس ذراعيك وحدها. كلما تحسنت في هذا التمرين، يمكنك محاولة حمل كرة أو أوزان عند الانتقال من جانب إلى آخر.

Crunches

تعتبر الـ Crunches أسرع طريقة لحرق الدهون في البطن ومن السهل جدًا القيام بها في المنزل دون أي معدات، فهي تميل إلى بناء القدرة على التحمل والقوة في عضلات البطن.

يعمل هذا التمرين عن طريق الاستلقاء على الأرض، وضع يدك خلف رأسك، وثني ركبتيك وضع قدميك مسطحة على الأرض. ارفع الجزء العلوي من جسمك بعيدًا عن الأرض، وقم بالزفير أثناء الصعود والاستنشاق أثناء نزولك. كرر، لبضع دقائق ثم استرخي.