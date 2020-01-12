استخدامات زبدة الشيا.. ترطيب الوجه وعلاج الهالات

تعتبر زبدة الشيا، من أنواع الماسك الذي لا غنى عنه لترطيب الوجه خلال فصل الشتاء، إلا أن البعض لا يعرف كيفية استخدامها والذي تقدمه "هُن"، وفقًا لموقع "wikihow".

زبدة الشيا كمرطب

تعد تلك أبسط طرق الاستخدام، إذ أن كل ما عليك فعله أخذ الكمية المناسبة وفركها على جلدك، مع التركيز على المناطق الجافة مثل اليدين والمرفقين والقدمين.

علاج علامات التمدد أو السيلوليت

من المعروف أن زبدة الشيا، حل سحري لعلاج التمدد كونها تحتوي على نسبة عالية للغاية من فيتامينات (A و E و F)، ولذلك "الشيا"، تساعد في تجديد الخلايا وتداولها، فكل ما عليك هو وضع كمية صغيرة من زبدة الشيا على المناطق المصابة وقم بتدليكها مرتين في اليوم الواحد.

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علاج الهالات السوداء والأكياس أسفل العين

يمكنك أيضا استخدامه تحت عينيك إذا كنت تعاني من هالات سوداء، كما يمكن استخدامها قبل استخدام المكياج لحماية البشرة.

كعلاج للشعر

تساعد زبدة الشيا، على تنعيم وترطيب الشعر، باستخدامه كقناع، ويتم ذلك من خلال تسخين بضعة ملاعق كبيرة من زبدة الشيا فوق الموقد أو في الميكروويف، ثم قومي بتدليكه على شعرك، مع التركيز على النهايات الجافة أولاً والتحرك تدريجياً للأعلى نحو فروة الرأس، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل باستخدام الشامبو والبلسم المعتاد.

كمرطب للشفاة

كل ما ستحتاجين إليه هو وضع إناء به ماء على النار وتركه يغلي ووضع كمية 2 ملعقة من الزبدة في طبق وضعه فوق الإناء حتى يتم ذوبان "الشيا" وضع عليها بعد ذلك 2 ملاعق كبيرة من شمع العسل، و2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ومن 6 لـ 12 من قطرات أي زيت عطري.