طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ والبشاميل

تعتبر صينية البطاطس بالفراخ والبشاميل، من الأصناف التي يفضلها الجميع ويشتهيها، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيرها.

مقادير صينية بطاطس بالفراخ والبشاميل

صدر دجاج مقطع الى مكعبات صغيرة

بصل مفروم

فلفل أحمر وأخضر مقطع

فلفل أخضر مقطعة

4 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

لتحضير صلصة البشاميل:

ملعقتان كبيرتان دقيق

ملح حسب الرغبة

50 جرام زبدة

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فلفل أسود مطحون بحسب الرغبة

3 أكواب حليب

لتحضير البطاطس

5 بطاطس مقطعة الى شرائح

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة زعتر مطحون

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

100 جرام جبن موزاريلا مبشور

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ والبشاميل

ضعي قطع البطاطس في صينية فرن، ثم انثري عليها الملح والزعتر والفلفل الأسود، ثم أسكبي زيت الزيتون على وجه البطاطس، ثم ادخلي الصينية إلى فرن محمي مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

في الخطو الثانية تأتي تحضير الدجاج، فكل ما عليك سوى أن تسخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل ثم قلّبي حتى يذبل، ثم ضعي الثوم والدجاج مع التقليب المستمر حتى يتغير لون المكونات، وضيفي عليها قطع الفلفل الأخضر وصلصة الطماطم، ثم نكّهي بالفلفل الأسود والملح، ثم قلّبي المكونات على النار حتى تنضج.

وتأتي الخطوة الأخيرة في تجهيز المكونات وهي تحضير البشاميل، من خلال تذويب الزبدة في إناء على النار، ثم ضيفي الدقيق ثم قلّبي حتى تتجانس المكونات وضعي الحليب بالتدريج مع الخلط المستمر حتى تحصلي على صلصة متماسكة.

وتنتهي خطوات التحضير برص نصف كمية البطاطس في قعر صينية ثم وزّعي خليط الدجاج على الوجه، ثم ضعي ما تبقى من البطاطس على الوجه وأسكبي صلصة البشاميل على الوجه، ثم انثري الجبن عل الوجه وادخلي الصينية بعدها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية، واتركي الصينية في الفرن لحوالى 25 دقيقة حتى تنضج ويتحمر الوجه قبل التقديم.