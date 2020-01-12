فيديو| ماذا فعل شاب عربي “شاذ جنسياً” مع سيدة مسلمة في الشارع؟؟

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا صادما يظهر شابا مثلي الجنس يرتدي زياً نسائياً، ويصرخ على إحدى النساء المحجبات، ويحاول نزعها حجابها، ليقترب إليه عدة شباب ويمنعوه من الاعتداء عليها بمهاجمته عبر الصفع واللكم.

بعض المعلقين على المقطع، أوضحوا أن الشاب لبناني الجنسية وهو “مثلي الجنس” والواقعة حدثت في العاصمة الألمانية “برلين”.

ويشار إلى أنّ الشاب اللبناني وجه كلامًا بذيئًا للسيدة التي قيل أنها سوريّة وطلب منها خلع الحجاب، ليقترب منه عدد من الشبان العرب ويشتبكوا معه بالأيادي ويحاولونا طرده من المنطقة، دون تدخل أي جهة أمنية.

وأشاد النشطاء بموقف الشباب الذين هرعوا لنجدة السيدة من هذا الاعتداء القذر.



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