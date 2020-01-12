"بادي بلدينج".. تعرف على نظام كريستيانو رونالدو الغذائي

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بجسد ممشوق خال من الزوائد الدهنية أو الشحوم، وعضلات متوازنة مع وزنه، يلفت كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، الأنظار حوله دومًا، ليست فقط لمهاراته الكروية داخل المستطيل الأخضر، ولكن لقوامه الصحي، وجسده المثالي الذي يحاول العديد من الرجال الوصول إلى نتيجته.
وكان لاعب يوفنتوس الإيطالي كشف عن نظامه الغذائي، والروتين المُتبع للوصول إلى تلك النتيجة، وذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، موضحًا إنه يتناول أكثر من وجبة يوميًا على مراحل، ولكن بكميات قليلة، مع الاعتماد على الأطعمة المفيدة والمُغذية، حتى يصل لهذا البُنيان، مؤكدة إنه يعتمد على العديد من النصائح للحفاظ على لياقته في هذا السن، والذي يتضن نظامه الآتي:
وجبة الإفطار
يعتمد اللاعب خلال وجبة الإفطار الرئيسية على تناول تلك الأطعمة
الجبن واللبن قليل الدسم
الفواكهة وخاصة الأفوكادو
شرائح الدجاج لأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.
وجبة الغداء
أما عن وجبة الغداء، فإن طاولة الطعام تشمل الآتي:
تناول الحبوب الكاملة
تجنب اللحوم الحمراء، والأكلات المُجمدة.
تناول البروتينات الخالية من الدهون
الاعتماد على الفواكه والخضروات الطازجة.
تناول الأسماك الطازجة، والابتعاد عن المحفوظة والمجمدة.
الاهتمام بأطباق السلطة خلال الوجبة الرئيسية.
اللاعب لا يشرب المشروبات الغازية
وكان باتريس إيفرا، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، أكد خلال تصريحات صحفية، أن كريستيانو لا يتوقف عن التدريبات أبدًا، وإنه يتبع نظاما غذائيا محددا، قائلًا: "ذهبت إليه وكنت متعباً للغاية بعد التدريب، لكن الطاولة كان عليها سلطة وصدر دجاج وماء فقط، دون مشروبات".
وأشارت صحيفة ديلي ميل، إلى أن اللاعب يحاول أخذ قسط كاف من النوم، والنوم 8 ساعات متواصلة لراحة جسده، كما أنه يبتعد تمامًا عن المشروبات الغازية.
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