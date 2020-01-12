طريقة عمل بودي لوشن في البيت

من أفضل مستحضرات التجميل والبشرة في الشتاء هو البودي لوشن، أو كريم الجسم، فهو يمد الجسم بالترطيب اللازم، ويمنحه العطور التي تظل لأطول فترة ممكنة، ولكن أسعار تلك المستحضرات باهظة جدا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى المواد الحافظة والكيماويات التي تمتلئ بها، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة صنع كريم للجسم في البيت بمكونات بسيطة بحسب موقع Wellness mama.

المكونات

½ كوب زيت اللوز (أو زيت الجوجوبا، أو أي زيت عطري آخر).

كوب زيت جوز الهند.

كوب شمع العسل.

ملعقة صغيرة زيت فيتامين E (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا (أو زبدة الكاكاو، اختياري).

مستخلص الفانيليا (اختياري).

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الطريقة

يُمزج زيت اللوز وزيت جوز الهند وشمع عسل النحل وزبدة الشيا أو الكاكاو.

يوضع الخليط في وعاء زجاجي فوق وعاء مملوء بالماء.

يقلب حتى تذوب المكونات.

عندما تذاب المكونات بالكامل، يضاف زيت فيتامين (هـ).

عند الاستخدام تضاف أي زيوت عطرية مثل الفانيليا.

يصب في وعاء زجاجي للتخزين.

هذا المستحضر مرطب للغاية وأكثر دهنية من المستحضرات المائية، لذا لن تحتاج إلى استخدام الكثير منه، ويفضل الاستخدام في غضون 6 أشهر للحصول على أفضل فوائد الترطيب.

هذا المستحضر مغذٍ بشكل لا يصدق وهو أيضًا مثالي للطفح الجلدي الحفاض على الجلد ومن الأكزيما ولمنع علامات التمدد.