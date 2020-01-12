فيديو.. انهيار شام الذهبي ابنة أصالة في أول حفل لوالدتها بعد الانفصال

دخلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، في نوبة بكاء شديدة، خلال تواجدها في حفل والدتها الأخير بالقاهرة، والذي يعد أول حفل للفنانة السورية، بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان.

أذاع برنامج "إي تي" لقطات لـ "شام"، وهي تبكي بحرارة على نغمات أغنية والدتها "بين إيديك"، التي كانت تدور في جو من الرومانسية ومن إخراج زوج الفنانة السابق، طارق العريان.

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يذكر أن أصالة نفسها، كانت قد بكت أثناء أداء أغنية "مابقاش أنا"، خلال الحفل ذاته