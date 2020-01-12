محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
فاجأت المطربة العالمية أديل جمهورها بإطلالة جديدة بعد فقدان الكثير من وزنها بطريقة ملحوظة، ما دفع البعض إلى البحث عن الطريقة التي اتبعتها لفقدان الوزن.
وتم الإعلان عن الحمية الغذائية التي اتبعتها أديل وساعدتها في فقدان حوالي 20 كيلوجرام من وزنها، وهي حمية تدعى "سيرت فوود"، وأذيع عنها أنها حمية المشاهير في أوروبا، وللتعرف على تفاصيل تلك الحمية اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فقدانها 20 كيلوجرام.. تعرف علي تفاصيل حمية المطربة العالمية أديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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