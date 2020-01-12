محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي : هل تُودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب. تستعرض لكم خبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود، حظ الأبراج هذا الأسبوع، وذلك من خلال السطور التالية : -برج الجدي (22 ديسمبر -19 يناير) : على الصعيد المهني عليك الحذر من المشاكل التي سوف تحدث وتعامل معها بحرص وحكمة. -برج الدلو (20يناير - 18فبراير) : تشعر بحالة من القلق والحيرة خاصة على الصعيد المهني. -برج الحمل (21 مارس- 19أبريل ) : على الصعيد المادي سوف تحصل على مكاسب مالية جيدة على مدار الأسبوع وفرصة سفر. -برج الثور (21 إبريل -21 مايو): عليك الحذر من الخيانة ويفضل التعامل معها بهدوء والتفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار. -برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو) : الحظ حليف مواليد برج السرطان هذا الأسبوع من الناحية الاجتماعية، إذ يتمتعون بالاستقرار والهدوء الأسرى. Advertisements -برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) : بداية تقارب وتعارف مع شريك حياتك، عليك الاستمتاع بذلك قدر الإمكان. -برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس ) : تسعي إلى إيجاد مصدر أخر لزيادة دخلك المادي. -برج الميزان (23 سبتمبر - 23 أكتوبر ) : تعامل مع الأخرين بصدق حتي لا تضع نفسك في المشاكل. -برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر ) : على مدار هذا الأسبوع عليك الحذر من الحسد. -برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) : الحظ حليفك هذا الأسبوع، تتلقي أخبار سارة تحسن من حالتك النفسية. -برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) : تحصل على فرصة عمل جديدة من أحد الأصدقاء المقربين.

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كانت هذه تفاصيل خبر حظ الأبراج هذا الأسبوع: تحذير لـ"الجدي".. وهذا البرج سوف يتعرض للخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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