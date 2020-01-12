طريقة عمل برجر دون لحم

البرجر النباتي ملائم للنباتيين ومن يتعبون نظام غذائي ويسعون لتقليل الوزن، وهو مفيد ومغذي أيضا للأطفال، ويمكن أن يتناولوه وهم يحبونه، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل البرجر النباتي بدون لحم في البيت. المقادير 3 ثمرات متوسطة من بطاطس مقطعة مكعبات. ثمرة متوسطة كوسة شرائح. ثمرة متوسطة بصل مقطع أرباع. 2 فص ثوم صحيح. كوب حمص مسلوق. 1/4 كوب فلفل ملون مقطع. 1/4 كوب مشروم شرائح. 1/4 كوب شوفان مطحون. كوب إلا ربع بقسماط ناعم. كوب إلا ربع بقدونس مفروم. فلفل أسود مطحون. Advertisements ملح. زيت. ماء. طريقة التحضير تسلق البطاطس لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج، ثم تصفى من الماء، وتهرس جيداً وتترك لتبرد. توضع الكوسة والبصل والثوم والحمص المسلوق والمشروم والفلفل الملون، في الكبة ويفرم الخليط. تضاف البطاطس إلى الكبة، وتفرم مع باقي المكونات حتى يتجانس الخليط. في بولة كبيرة، يوضع خليط الخضروات، ويضاف الشوفان والبقسماط ويتبل بالملح والفلفل الأسود، ويقلب. تدهن مقلاه واسعة على نار متوسطة بالزيت. يشكل خليط الخضروات على هيئة أقراص متوسطة الحجم. يوضع البرجر في المقلاة على كلا الجانبين، حتى ينضج. يقدم ساخنا مع خبز الكايزر والبطاطس المقلية.

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