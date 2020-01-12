الامارات | تونبرغ لـ«سيمنز»: انسحبوا من المشروع المثير للجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن تونبرغ لـ«سيمنز»: انسحبوا من المشروع المثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ في الجدل حول مشاركة شركة «سيمنز» الألمانية في مشروع تعدين أسترالي، وحثت الشركة على الانسحاب.

وتعتزم «سيمنز» الإعلان غداً عما إذا كانت ستستمر في عرضها لبناء نظام إشارات لمشروع تعدين الفحم من قبل مجموعة «أداني» الهندية، طبقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي، جو كايسر، أول من أمس. وكتبت تونبرغ في تغريدة لها على «تويتر» إنه يبدو أن «سيمنز» لديها السلطة لوقف أو تأجيل أو على الأقل عرقلة البناء في منجم «أداني». وأضافت «من فضلكم ساعدوهم على المضي قدماً لكي يتخذوا فقط القرار الصحيح».

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وكان نشطاء معنيون بالمناخ قد نظموا احتجاجاً خارج مقار «سيمنز» في أنحاء شتى من ألمانيا أول من أمس، مطالبين بأن ينهي التكتل مشاركته في مشروع مثير للجدل بمنجم الفحم في أستراليا، إذ قوبلت حرائق الغابات بمطالبات بمواجهة التغير المناخي.

وقال كريستيان سلاتري، أحد أبرز أعضاء مؤسسة حماية البيئة الأسترالية: «أنظار العالم تتجه إلى أستراليا، فيما أسفر التغير المناخي عن أسوأ موسم حرائق غابات شهدناه على الإطلاق».

وانتشرت التظاهرات في مدن ألمانية عدة من بينها ميونيخ، حيث يقع المقر الرئيس للشركة.