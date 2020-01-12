الامارات | أمسية شعرية في اتحاد الكتّاب

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية في اتحاد الكتّاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم، الشاعرين خالد الظنحاني والدكتور طلال الجنيبي، في أمسية تديرها الروائية سلمى الحفيتي. وتقام الأمسية في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد بالقصباء في الشارقة.
يشار إلى أن الظنحاني شاعر وإعلامي يترأس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وأسس بيت الشعر بالفجيرة. أما الجنيبي فله عدد من الإصدارات، منها «رباعيات الجنيبي»، و«الإمارات في القلب».
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