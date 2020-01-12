الامارات | 12 فائزاً بجائزة ساويرس الثقافية

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فائزاً بجائزة ساويرس الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جائزة ساويرس الثقافية في القاهرة، أول من أمس، بالفائزين في دورتها الـ15، في فروع النقد الأدبي والرواية والقصة القصيرة والنص السينمائي والمسرحي.

وفاز بالجائزة في فرع النقد الأدبي، محمد شعير عن كتاب «أولاد حارتنا - سيرة الرواية المحرمة»، وفي فرع الرواية حصد الجائزة في فرع كبار الأدباء، عادل عصمت، عن «الوصايا»، بينما فاز في فئة الشبان أحمد عوني عن «جوائز للأبطال»، وجاء المركز الثاني مناصفة بين نهلة كرم عن «المقاعد الخلفية»، ومحمد عبدالله سامي عن «درب الإمبابي».

وفي فرع القصة القصيرة حاز الجائزة في فئة كبار الأدباء، رضا البهات، عن مجموعته «حكايات شتوية»، بينما فاز في فئة الشبان بالمركز الأول، مصطفى زكي، عن مجموعته «مسيح باب زويلة»، وتلاه في المركز الثاني محمد عثمان الفندي عن مجموعته «أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية»، مناصفة مع هبة خميس عن مجموعتها «زار».

وفي فرع أفضل سيناريو فاز بجائزة ساويرس الثقافية، محمد المصري، عن فيلم «ويذهب لأجل الضال»، بينما نال جائزة أفضل نص مسرحي، ميخائيل وجيه مرزوق، عن نص «دكتور ستوكمان ومستر قاسم» وتلاه في المركز الثاني، أحمد أبوخنيجر، عن نص «فوانيس الليل». وفي كلمته بحفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، قال عضو مجلس أمناء الجائزة، محمد أبوالغار، إن «هذه الجائزة تسعى إلى تشجيع الحرية في الفن والأدب، وتفتح لها آفاقاً كبيرة، وتتيح الفرص للشباب في الرواية والقصة القصيرة والسيناريو، لأن الشباب هم الأمل».

وأضاف «تحية لكل الذين تقدموا لجوائز ساويرس الثقافية، وتحية لجميع مبدعي مصر وفنانيها، فليتركوا لأفكارهم وإبداعاتهم العنان بكل حرية حتى تعود مصر إلى مكانتها الرائدة».

وقال مصطفى زكي، عقب تسلم الجائزة، إن «المجموعة القصصية الفائزة مكونة من نحو 14 قصة قصيرة، وهي الثالثة لي في مشواري الأدبي، سعيد بتحقيق المركز الأول هذا العام، بعدما فزت قبل نحو خمس سنوات بالمركز الثاني في الفرع ذاته».

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وأضاف: «الحقيقة أن جميع المجموعات القصصية التي بلغت القائمة القصيرة كانت متميزة، لذلك أشعر بالقيمة الكبيرة والمستحقة للجائزة».

وتأسست «جائزة ساويرس» عام 2005، وتمنحها سنوياً مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتعد من أبرز الجوائز غير الحكومية في مصر بمجال الفنون والآداب.

نجوم

شاركت في تقديم الجوائز للفائزين مجموعة من نجوم السينما والتلفزيون، منهم سوسن بدر وعبدالرحمن أبوزهرة ومحمود حميدة، كما قدمت المغنية كارمن سليمان الفقرة الفنية في الحفل.

في الرواية، حصد الجائزة في فرع كبار الأدباء عادل عصمت عن «الوصايا».

في النقد فاز محمد شعير عن «أولاد حارتنا - سيرة الرواية المحرمة».