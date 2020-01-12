الامارات | أفراح المنصوري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يناير 2020 احتفل سالم المنصوري، بمناسبة زفاف نجله سهيل إلى كريمة علي يسلم المنصوري. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة للأفراح في أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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