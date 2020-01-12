شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عادل حامد مطرالبلوشي، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة المرحوم عبدالله عبيد عبدالله البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الهيلي بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح البلوشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.