الامارات | «حوار الطبيعة والإنسان» ينطلق 16 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «حوار الطبيعة والإنسان» ينطلق 16 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجبل الثقافي في الفجيرة، تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان»، وتنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، خلال 16 و17 يناير الجاري، في حديقة الفجيرة للمغامرات.

وقال رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خالد الظنحاني، خلال اللقاء التنسيقي للمنظمين، أن المهرجان يحرص على تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية في قلب الطبيعة، تعزز قيم المحبة والسلام والتعايش والإخاء بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض الإمارات.

من جانبه، أكد مدير مركز الفجيرة للمغامرات، سعيد المعمري، أن مشاركة المركز في المهرجان تعد جزءاً من الفعاليات التي سينفذها خلال عام الاستعداد للخمسين.

من جهتها، قالت مديرة المهرجان، سليمة المزروعي، إن «اليوم الأول للمهرجان يتضمن قراءات شعرية، وعرضاً مسرحياً وجلسة حوارية، في حين يتضمن اليوم الثاني أمسية شعرية وجلسة فنية وعروضاً موسيقية».

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خالد الظنحاني:

«أنشطة المهرجان الثقافية تعزّز قيم المحبة والتعايش والإخاء».

سليمة المزروعي:

«اليوم الأول يتضمن قراءات شعرية، وعرضاً مسرحياً، وجلسة حوارية».