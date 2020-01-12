الامارات | أفراح المنصوري والحميري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم محمد جمعة المنصوري، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها منصور إلى كريمة الدكتور عيسى عبدالله مانع الحميري. حضر الحفل، الذي أقيم في دبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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