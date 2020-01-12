الامارات | أفراح السالمي والعزيزي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عوض سالم محمد السالمي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة سالم خميس العزيزي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والضباط، وحشد من المهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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