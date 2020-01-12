الامارات | أفراح المرزوقي والجوهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله هاشل المرزوقي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة حمدان عبدالله الجوهري. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الهيلي بالعين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي المرزوقي والجوهري، وحشد من الاهل والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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