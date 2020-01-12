الامارات | القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب أحوال الطقس غير المستقر وظروف الأمطار، أغلقت القرية العالمية أبوابها أمس، حرصاً منها على راحة الضيوف وجميع العاملين فيها.
وقالت إدارة الوجهة العائلية في دبي في بيان: «تتطلع القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إلى استقبال ضيوفها اليوم من الساعة 4:00 عصراً حتى 12:00 منتصف الليل».
يشار إلى أن الموسم الحالي للقرية العالمية يضم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتسعى الوجهة إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية مميزة، إذ تستضيف 78 دولة عبر 26 جناحاً.
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