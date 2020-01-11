جلسات علاجية جماعية بكورنيش الإسكندرية لطرد الطاقة السلبية

فكرة بدأت مع الشقيقتين حنان ومنى الجندى، برفقة مجموعة من الشباب والفتيات لطرد الطاقة السلبية والاستمتاع بطقس الشتاء الذى يميز المدينة الساحلية، جلسة علاجية جماعية، تمتد لـ3 ساعات، تتخللها ممارسة رياضة الجرى واليوجا، والمشى، والفتنس، وركوب الدراجات، بطريق كورنيش الإسكندرية.

"إحنا بننزل فريق فى عز الشتا، واتعودنا نتقابل ونمارس نوع معين من الرياضة فى كل مرة".. قالتها "منى"، 31 عاماً، لبدء تطبيق فكرتها بالتنسيق مع شقيقتها "حنان"، منذ حوالى عامين، لجمع أكبر عدد من الشباب والفتيات من أجل طرد الطاقة السلبية وعلاج الاضطرابات والمشكلات النفسية، وخروج الانفعالات السيئة بممارسة نوع من الرياضة بطول طريق كورنيش الإسكندرية لـ3 مرات أسبوعياً.

يتكون الفريق من حوالى 50 فرداً من الشباب والفتيات، يركز على ممارسة رياضات اليوجا ويقطع مسافات جرى تصل إلى 23 كيلومتراً، بحوالى 4 كيلومترات خلال 15 دقيقة، وحسب "منى" فإن الكثير من الشباب تحمسوا للمشاركة فى تنظيم تلك الجلسات النقاشية والعلاجية فى محاولة للهروب من الضغوط النفسية والعصبية، ومن أجل الاستمتاع بطقس الشتاء.

بملابس رياضية، وأخرى ثقيلة من الكوفية والجواكت، تنطلق الجلسات، موضحة أنها ساهمت فى علاج الإصابة بأمراض القلب والضغط والأعصاب وكذلك السمنة: "إحنا تكويننا الرياضى اختلف تماماً، وممكن ناس تشارك معانا من كبار السن واللى بيعانوا من أمراض الشيخوخة أو القلب، وإحنا بنعمل ساونا فى عز الشتا" إضافة إلى توجيه بممارسة العادات السليمة لتناول الغذاء، متابعة أن بعض المارة يلقون عليهم الكلمات الحماسية لاستكمال تنظيم فعاليات رغم موجات البرد القاسية.