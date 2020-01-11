وجهتها أصالة لطليق شقيقتها.. القصة الحقيقية لأغنية "مبقاش أنا"

"لو مارجعتش ليّ بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش إن الثانية في بعدي سنة لو ما آمنتش إن الجـنـّة في حضني أنــا مــا ابــقــاش أنـــــا".. هكذا اختتمت الفنانة أصالة حفلها أمس، الذي أُقيمت في أحد فنادق مصر الجديدة، وهو أول حفل لها عقب إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان.

بفستان لامع من تدرج اللون الفوشيا، بدون أكمام، زين بحزام على الخصر، وذيل شيفون مع مجوهرات فضية في فوشيا، وشعر أشقر قصير، أطلت الفنانة السورية أصالة، على المسرح، وأبدعت في غناءها لتلك الكلمات، التي أدتها بتأثر شديد، جعل الجميع يتأثر بها وسط فيط تصفيق حاد لها.

الأغنية الشهيرة التي اختتمت بها الحفل "مبقاش أنا" طرحتها أصالة عام 2001، ضمن ألبوم "مشتاقة"، والتي حقق الفيديو كليب الخاص بها، انتشارًا واسعًا فور عرضه، ولمدة طويلة، حيث شاركها بالتمثيل الفنان السوري، باسم ياخور، ودارت قصة الأغنية، عن الزوج الخائن الذي اعتاد خيانة زوجته حتى كشفته فب النهاية، ليقرر العودة لها نادمًا إلا إنها تتركه.

هل الأغنية قصة حقيقية لها علاقة بالفنانة؟

كانت ريم نصري، شقيقة الفنانة، كشفت حقيقة الأغنية، وذلك خلال الجزء الأول من حوارها مع برنامج "بلا تشفير"، عام 2015.

Advertisements

وأكدت "نصري" حينها أن الأغنية قدمتها أصالة بلسان شقيقتهما أماني، لطليقها محمد ضياء، قائلة: "غنتها أصالة بدل أماني بسبب ظروف انفصال أماني عن محمد وقتها".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".