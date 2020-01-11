"ردت في صدره".. هجوم على طارق العريان بعد نشره مقطع من The Godfather

شارك المخرج طارق العريان، مقطع فيديو مقتبس من إحدى الأفلام الأجنبية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ورصد المقطع الحوار التالي: "هل تمضي وقتك مع العائلة؟".. ليرد الطرف الآخر: "نعم"، ليعود الأول قائلًا:"حسنًا من لا يمضي وقتًا مع عائلته ليس برجل".

الأمر الذي عرضه لهجوم لاذع من متابعيه، خاصة إن المقطع جاء عقب انفصاله عن الفنانة أصالة، فعلق الرواد:"لو عايز ترجعلها بلاش الرسايل اللي من تحت لتحت"، وقالت أخرى:"شكلك عاوز ترجع"، وعلقت إحدى المتابعات: "قول لنفسك ليه طلقت أصالة".

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انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

من جانبه نشر طارق العريان، صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري، عن زوجها المخرج طارق العريان.