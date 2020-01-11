نرمين الفقي مع الصقر في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: "أجمل فنانة"

نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نرمين" في الصور مع أحد الصقور، وعلقت: "على قد جماله كنت مرعوبة".

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ولاقت الصورة ردود أفعال متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت من ضمن التعليقات: "أجمل وأرق فنانة على مستوى الوسط الفني كله بلا استثناء، ماشاء الله عليكى زي القمر والمنظر كله تحفه، دايما متألقة كالعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هي قصة "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.